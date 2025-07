Preparador gaúcho destaca chegada de Alan Benítez ao Inter: "Vai deixar a alma nos jogos"

Felipe Celia e Alan Benítez no Cerro Porteño. Felipe Celia / Arquivo pessoal

Com a experiência de quem já rodou o mundo como profissional do futebol, Felipe Celia tem autoridade para descrever a nova contratação do Inter para a sequência da temporada 2025: Alan Benítez, apresentado na última semana.

Entre o início de 2023 e o final de 2024, Celia comandou fisicamente o lateral-direito no Cerro Porteño, do Paraguai.

— O Alan é um atleta de hierarquia, como se diz na América do Sul, e muito respeitado em seu país, com passagem pela seleção nacional. Em seu retorno ao Cerro, ele teve grande importância no funcionamento da equipe de Diego Martínez (treinador argentino ex-Boca Juniors) tanto no Apertura quanto na Libertadores — explicou Celia.

Atuando há mais de 20 anos como preparador, Celia ressalta as características que podem fazer com que Benítez conquiste sua afirmação na equipe de Roger Machado que volta a campo neste sábado, diante do Vitória no Beira-Rio.

— Ele evoluiu muito como atleta em função de sua atitude pró-ativa. Seu perfil fisiólogico é de elevado índice muscular, com boas avalições de força, velocidade e potência. Nas temporadas de 23 e 24, teve um bom número de jogos no Cerro. O Alan agrega muito no vestiário, é um excelente ser humano, tem consistência e constância nos treinamentos. É um atleta de alta performance, que atua com muita intensidade, componente fundamental no futebol moderno e que sua função exige bastante. Tenho certeza de sua motivação em vir para o Inter. Vai deixar a alma nos jogos — completou Celia.

Trajetória

Natural de Porto Alegre, Celia iniciou sua carreira nos juniores do Grêmio em 2004. Passou pela base do Inter e profissionais do Juventude e Caxias antes de ganhar o mundo.

Na abertura do mercado asiático, esteve na China no Guangzhou e no Chongqing.

Já na América do Sul, defendeu Guaraní e Olimpia além do Cerro Porteño no Paraguai; e América de Cáli e Atlético Nacional, na Colômbia.

Formado pela UFRGS, o profissional fez mestrado na Espanha e capacitações em treinamento desportivo na Holanda e Estados Unidos.