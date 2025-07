Premiações em 2025; quanto Fluminense e Palmeiras já receberam e a diferença para Grêmio e Inter

Somando todas as competições do ano até agora, o Palmeiras já tem R$ 258 milhões. FRANCK FIFE / AFP

Fluminense e Palmeiras, classificados para as quartas de finais do Mundial de Clubes já garantiram uma premiação de R$ 220 milhões. O valor fará uma diferença enorme na comparação com os demais clubes brasileiros que não estão na competição.

Para efeito de comparação, as outras equipes brasileiras não passaram de R$ 40 milhões em 2025 com prêmios em torneios sul-americanos e competições nacionais.

Somando todas as competições do ano até agora, o Palmeiras já tem R$ 258 milhões. O Fluminense bateu a marca de R$ 237 milhões. Flamengo e Botafogo, eliminados nas oitavas do Mundial, estão perto dos R$ 200 milhões. O Inter, muito pela campanha na Libertadores, tem R$ 33 milhões. O Grêmio, que está na Sul-Americana, tem R$ 18 milhões.