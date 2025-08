Por que volante uruguaio ainda não voltou a jogar pelo Grêmio

O último jogo do uruguaio foi no dia 29 de junho, no empate entre New York Red Bulls e Minnesota United pela MLS. O empréstimo terminou no dia 30 de junho. O combinado é que ele deveria se apresentar no CT Luiz Carvalho no dia 5 de julho, mas o atleta pediu um prazo maior e chegou só no dia 10 de julho. Nos últimos dias fez trabalhos de academia e campo, sem ser relacionado.