O valor da proposta do Grêmio para Roger Guedes

A oferta do Grêmio prevê um salário de cerca de R$ 1,5 milhão por mês para Roger Guedes. Mas com previsão de bônus por metas atingidas, como número de jogos disputados e gols marcados. No total, o salário poderá chegar a cerca de R$ 2 milhões por mês, que é menos da metade que ele recebe no Catar.

Para o Al Rayyan, a proposta é de 10 milhões de euros (R$ 65 milhões). Algumas informações que surgiram no final de semana dão conta de que o Grêmio poderá incluir também bônus por metas para elevar a quantia para o clube do Catar. No entanto, pelo que recebi, o objetivo do Grêmio é insistir no valor apresentado inicialmente.