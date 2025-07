O que Marcelo Marques e Celso Rigo falaram para a direção do Grêmio sobre a grande contratação que será feita 

Marcelo Marques e Celso Rigo conversaram com a direção do Grêmio.

A informação passada é que será procurado um jogador incontestável. O custo da contratação será bancado pelos dois gremistas e entregue ao clube . A meta é fechar com este atleta até o final desta janela, turbinando as ações que estão sendo feitas após a compra da gestão da Arena.

De forma paralela a direção gremista tenta fechar contratações com os recursos do clube. Balbuena, Carlos Vinícius e Mayke são os jogadores procurados neste primeiro momento. Mas depois, com o aporte financeiro, vira um reforço com um currículo ainda mais expressivo.