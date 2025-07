O protagonismo de Felipão e as mudanças na base do Grêmio

Felipão retornou ao Grêmio em abril de 2025. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Luiz Felipe Scolari, coordenador técnico do Grêmio, deverá ter uma presença ainda maior no acompanhamento das categorias de base do clube, como foi revelado por GZH nesta terça-feira (1º). Isto mostra o protagonismo de uma figura extremamente importante na história gremista.

Por todos os relatos da rotina do CT, a presença de Felipão tem sido muito importante no ambiente do clube. A observação dos jogos da base será ainda maior após a saída dos diretores Diego Martignoni e Edson Berwanger. Como os dois integram o Movimento Grêmio Independente (MGI), que apoia o candidato à presidência Marcelo Marques, a opção do clube foi realizar a mudança.

Como a eleição promete ser acirrada, e a campanha deverá se intensificar no segundo semestre, a decisão do Grêmio me parece adequada. Sobre os dois dirigentes, Diego e Edson se mostraram extremamente competentes. E com certeza voltarão ao clube.