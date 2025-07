O dia em que Alan Rodriguez, possível reforço do Inter, jogou com microfone no uniforme; veja como foi 

Jogador foi revelado pelo Defensor, do Uruguai. Argentino Juniors / Divulgação

Alan Rodriguez, 25 anos, meio-campista do Argentinos Juniors-ARG recebeu proposta para jogar no Inter. Revelado pelo Defensor-URU e com passagem pelo Boston River-URU, ele está desde 2022 na Argentina.

A curiosidade é que em 2024 o Argentinos Juniors experimentou uma novidade em um jogo-treino contra o Independiente. Em parceria com o perfil Microfoneado, o clube colocou um microfone no fardamento de Alan Rodriguez e gravou toda a atividade.

Durante o jogo-treino foi possível ouvir tudo que o uruguaio falou, com muitas orientações e incentivos aos companheiros. Também foi possível perceber o estilo combativo do atleta que está na mira do Inter.

O vídeo foi publicado nas redes sociais do clube e pode ser conferido abaixo.

