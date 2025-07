O clube brasileiro que fez proposta para contratar Marcelo Grohe

Grohe conquistou o Tri da América com o Grêmio em 2017. Grêmio / Twitter/Reprodução

Após anunciar a saída do Al Kholood, da Arábia Saudita, Marcelo Grohe deverá em breve definir o seu futuro. Pela história que tem no Grêmio, o seu nome é muito lembrado pelos torcedores, ainda mais agora que está livre no mercado.

No entanto, o clube brasileiro que fez proposta pelo goleiro foi o Fortaleza. Depois de perder João Ricardo e Brenno por lesão, a equipe busca soluções imediatas. Está acertando com Vinícius Silvestre, que estava no Portimonense, e quer Marcelo Grohe para ser o titular.

O Grêmio por enquanto não fez proposta oficial. É possível perceber um respeito enorme pelo goleiro. Mas não houve qualquer tipo de avanço.