Janela de transferências abre nesta quinta; como está o trabalho de Grêmio e Inter

Grêmio e Inter devem demorar para apresentar reforços nesta janela. Renan Mattos / Agencia RBS

A janela de transferências do futebol internacional estará aberta novamente a partir desta quinta-feira (10). Os clubes poderão contratar e vender atletas. Se uma equipe tiver um novo jogador, ele já poderá ser utilizado na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, se estiver regularizado.

Na dupla Gre-Nal as novidades são Alex Santana e Alan Benítez. O meio-campista do Grêmio tinha sido contratado na janela anterior ao Mundial e foi utilizado no jogo contra o São José, pela Recopa. O lateral-direito do Inter ficará à disposição para o confronto deste sábado contra o Vitória.

Os dois clubes trabalham para fazer novas contratações. Mas dificilmente isto ocorrerá no primeiro dia da janela.

Prioridades do Inter na janela

No caso do Inter, a prioridade é o volante. Existem duas situações em andamento: Juan Portilla, do Talleres-ARG, e Alan Rodríguez, do Argentinos Juniors-ARG. Mas nos dois casos existe dificuldade financeira para avançar. Por isso, as negociações ainda devem se arrastar por mais alguns dias.

O clube também aguarda a confirmação de propostas por seus jogadores. O interesse do Cruzeiro em Victor Gabriel esfriou após a direção colorada pedir 10 milhões de euros para fazer a venda. Também existe possibilidade de oferta por Vitão.

Prioridades do Grêmio na janela

No caso do Grêmio, a prioridade é o zagueiro. Adryelson não está completamente descartado. Mas um avanço com o Lyon é considerado difícil. Outros nomes são avaliados, mas é pouco provável um anúncio até o final de semana. O clube também busca volante. Após desistir de Caíque, outras situações estão sendo examinadas.

Uma questão que poderá avançar é a saída de Arezo. Mas para isso o Peñarol precisa subir o valor da proposta de empréstimo. Neste caso, o Grêmio poderá buscar outro centroavante. Sobre Pavon, o Racing-ARG não oficializou oferta pelo atacante.

A janela da metade do ano vai até 2 de setembro. A dupla Gre-Nal trabalha para contratar, mas as dificuldades financeiras podem retardar os primeiros anúncios.

