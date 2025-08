Grêmio tem nova proposta de clube dos Emirados Árabes para negociar jogador

Depois de anunciar a venda de Igor Serrote para o Al Jazira , o Grêmio tem nova proposta de clube dos Emirados Árabes por um jogador do seu grupo.

O Al Sharjah fez uma oferta para tentar levar o zagueiro Viery. O valor proposto é de US$ 500 mil pelo empréstimo, com opção de compra estipulada em US$ 2,5 milhões.