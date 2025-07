Grêmio fecha parceria com clube do Vietnã

Jogadores vão treinar no Centro de Treinamentos Hélio Dourado. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Grêmio e Ho Chi Minh City Football, do Vietnã, fecharam uma parceria para trabalhar em conjunto em algumas áreas. A primeira ação será a chegada de jogadores das categorias de base do clube asiático para um intercâmbio de treinos no CT de Eldorado do Sul.

Existe também a possibilidade no futuro da ida de alguns jogadores da base do Grêmio para o Vietnã. Um dos objetivos é fortalecer a presença do clube em um país de 100 milhões de habitantes.

O Ho Chi Minh City Football fica na cidade de Ho Chi Minh, que antigamente era conhecida como Saigon, e tem cerca de 9 milhões de habitantes.

O acordo entre os dois clubes foi assinado no sábado (5), no Rio de Janeiro, onde ocorreu o encontro entre os governos de Brasil e Vietnã, que acertaram um Memorando de Entendimento para estreitar a colaboração entre os dois países na área de ciência, tecnologia, inovação e transformação digital.