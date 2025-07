Grêmio avalia contratação de zagueiro paraguaio

O Grêmio analisa a possibilidade de contratar o zagueiro Fabián Balbuena, 33 anos. O atleta, que fez 167 jogos pelo Corinthians, está livre no mercado após o final do contrato com o Dínamo Moscou. O atleta tem no currículo a disputa de cinco edições de Copa América pela seleção paraguaia, além de uma Olimpíada.