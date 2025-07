Como será o modelo financeiro da "contratação incontestável" do Grêmio

Empresários querem investir no clube. Jonathan Heckler e Camila Hermes / Agência RBS

Marcelo Marques, candidato à presidência do Grêmio, e Celso Rigo, com extensa história de ajuda ao clube, estão preparando uma "contratação incontestável", com a chegada de um jogador de alto nível nesta janela de transferências.

O modelo financeiro acertado entre a direção gremista e os dois empresários prevê um empréstimo com correção apenas da inflação. Ou seja, Marcelo Marques e Celso Rigo farão o aporte financeiro para a contratação e receberão a devolução a longo prazo, sem juros e apenas com correção de inflação.

Sobre os possíveis nomes, o trabalho neste momento é de contatos e tentativa de avanço em negociações. Roger Guedes, atualmente no Al Rayyan, fez postagem em suas redes sociais na terça-feira sobre "decisões" que vai tomar, agitando os torcedores gremistas. No entanto, o clube mantém o mistério, sem confirmar tratativas com qualquer profissional.