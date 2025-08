Como foram as conversas entre Grêmio, Al Rayyan e Roger Guedes nesta segunda

Desejo de Roger Guedes é voltar para o Brasil e jogar no Grêmio.

A segunda-feira teve novas conversas entre Grêmio, Al Rayyan e Roger Guedes em busca de um acerto para a transferência do atleta. No entanto, apesar da evolução, o assunto ainda não está resolvido.

Roger Guedes está em Alicante, na Espanha, fazendo a pré-temporada com a equipe. Durante o dia o clube chegou a publicar um vídeo em que o atacante diz amar o Al Rayyan .

Em busca de mais informações, conversei com algumas pessoas próximas ao atleta, que disse ser uma resposta natural, afinal é preciso reconhecer tudo que o clube do Catar fez por ele.

Voltei a ouvir que o desejo de Roger Guedes é voltar para o Brasil e jogar no Grêmio . O jogador sinalizou que aceitará a proposta de redução salarial. O clube gaúcho ofereceu cerca de R$ 1,5 milhão por mês , com bônus por metas que podem fazer o salário chegar a R$ 2 milhões.

A direção do Grêmio mantém a proposta para o Al Rayyan em 10 milhões de euros. O clube do Catar ainda não deu o ok para finalizar a operação e até agora não expressou claramente o que pretende fazer. Nos bastidores se comenta que eles possam estar buscando o substituto antes da liberação de Roger Guedes.