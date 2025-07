Além de Pavón, Racing avalia outros três atacantes argentinos; negociação é conduzida por ex-goleiro do Grêmio

O Racing já trabalha com alguns nomes no mercado para substituir Maxi Salas, que foi para o River Plate após o pagamento da multa rescisória de 8 milhões de euros (cerca de R$ 51,8 milhões). O objetivo é utilizar parte da quantia para contratar um novo atacante.

A negociação para a contratação do novo reforço está sendo conduzida por Sebastian Saja, ex-goleiro do Grêmio, e atual diretor esportivo do clube argentino. O Racing também analisa outros nomes no mercado, além de Pavón: