A situação de Mano Menezes, o salário de Roger Guedes e a novidade sobre a busca do zagueiro

Depois de mais uma atuação que não empolgou, com nova eliminação na temporada, o presidente Alberto Guerra garantiu a continuidade de Mano Menezes como técnico do Grêmio. No entanto, a situação está longe de ser tranquila. O técnico precisará de bons resultados nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro para ter estabilidade e continuar tentando desenvolver a equipe. E o próximo jogo será difícil, contra o Palmeiras, em São Paulo.

Para tentar melhorar a situação, a direção gremista tenta acelerar contratações para dar novas alternativas ao técnico. O centroavante Carlos Vinícius já está treinando no CT Luiz Carvalho. A busca pelo zagueiro continua. O nome de Ignacio Vázquez, capitão do Platense, chegou a ser comentado, mas a direção gremista não deverá avançar. O primeiro objetivo segue sendo trazer o paraguaio Balbuena, que está livre no mercado após a saída do Dínamo de Moscou.

Nos próximos dias também existe a esperança de avançar com Mayke, lateral-direito do Palmeiras. Mas ainda falta a grande contratação. O nome "incontestável" que será buscado com a ajuda de Marcelo Marques e Celso Rigo.

Roger Guedes, do Al Rayyan, é um jogador que está na pauta. Só que a dificuldade financeira para conseguir viabilizar a operação é enorme. O clube do Catar pede US$ 10 milhões (R$ 55,5 milhões) para fazer a venda. O salário dele bate na casa de R$ 5 milhões por mês. Foi por causa disso que ele decidiu sair do Corinthians. E marcou 54 gols em 65 jogos desde que chegou no novo clube.

Mas a informação é que Roger Guedes está disposto a voltar depois de duas temporadas fora. Gaúcho de Ibirubá, ele aceitaria uma grande redução de salário para retornar. Mesmo assim, ainda é muito caro. É esta forte redução salarial que o Grêmio tentará viabilizar.

Existem também outras alternativas estudadas. Se não der Roger Guedes, o objetivo é trazer outro jogador diferenciado. Com esta grande contratação, a esperança é na reabilitação, tentando uma campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro.

