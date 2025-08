A proposta do Inter que foi recusada pelo Flamengo

O Flamengo divulgou na noite de quarta-feira (30) uma nota oficial reclamando do Inter pelo atraso nos pagamentos das parcelas pela compra do volante Thiago Maia .

Do total de 4 milhões de euros, o clube carioca alega que a direção colorada já deveria ter quitado a quantia de 1,25 milhão de euros .

O Flamengo recusou esta proposta do Inter. Desta maneira, a direção colorada não fez o pagamento e aguarda uma decisão da CNRD da CBF.

Thiago Maia foi titular na derrota para o Fluminense no Beira-Rio na quarta-feira (30) pela Copa do Brasil e não teve boa atuação.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.