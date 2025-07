Avaliação é que processo de adaptação foi acelerado no início do ano. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O anúncio do novo problema físico de Cuéllar, com lesão muscular na coxa direita, trouxe preocupação para o Grêmio. O volante ficará de fora das próximas partidas, incluindo os confrontos contra Cruzeiro, neste domingo (13), e Alianza Lima, na quarta-feira (16).

Por isso, o clube estabeleceu um plano de trabalho para que o jogador possa retornar em outro patamar físico. A avaliação interna é que a escalação de Cuéllar no começo do ano, no Gauchão, sem uma pré-temporada adequada, foi o início dos problemas que se acentuaram agora.

Houve um entendimento de que a comissão técnica anterior, liderada por Gustavo Quinteros, acelerou o processo pela necessidade de resultados no campeonato estadual. O próprio jogador reconheceu que poderia ter se posicionado de forma veemente pedindo um tempo maior para se condicionar.

Um exemplo das dificuldades foi a questão do fuso horário. Nos primeiros 15 dias, o colombiano teve problemas de adaptação com os novos horários. Muitas vezes treinava depois de poucas horas de sono. E na Arábia Saudita os treinos ocorriam na parte da noite.

A avaliação do próprio atleta é de que havia a necessidade de um plano especial, respeitando a defasagem do seu condicionamento. Com menos de duas semanas de trabalho, o volante estreou contra o Monsoon pelo Campeonato Gaúcho. A ideia era ganhar condicionamento jogando.

Mas logo depois, contra o Juventude, Cuéllar teve o primeiro problema físico. E, desta maneira, não conseguiu fazer um bom primeiro semestre.

Treinamento específico

Depois que começou a jogar, não houve tempo para parar e fazer um trabalho especial. Esta é a explicação para o mistério que envolve Cuéllar.

O volante já está recebendo atenção total, com apoio da comissão técnica e direção. A lesão muscular que sofreu agora atrasa o seu retorno, mas o entendimento é que o jogador irá evoluir no segundo semestre. O problema irá retardar o processo, mas a confiança é enorme.

Cuéllar terá treinamentos específicos com o preparador físico Rogério Dias, com o objetivo de corrigir alguns problemas. Enquanto o Grêmio estiver em Belo Horizonte e Lima, o colombiano trabalhará em dois turnos no CT Luiz Carvalho.

