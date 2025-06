Surgem dois interessados em meia tricolor, mas Grêmio toma decisão importante sobre o jogador

Carballo tem contrato com o Grêmio até 2026. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O meio-campista Felipe Carballo desperta o interesse de algumas equipes para a janela da metade do ano, já que não deverá permanecer no New York Red Bulls. O Nacional-URU e o Athletico Paranaense gostariam de contar com o uruguaio, mas as negociações dificilmente terão avanço.

O Grêmio não pretende emprestar novamente o jogador. O próprio Red Bulls tentou prorrogar o empréstimo por mais um período, o que já foi recusado. O objetivo agora é fazer a venda. Se isto não ocorrer, a ideia é aproveitar novamente Carballo, deixando o atleta à disposição de Mano Menezes.

Nacional e Athletico-PR gostariam de tentar a negociação por empréstimo, o que está fora de cogitação neste momento. No último domingo (15) Carballo voltou a jogar nos Estados Unidos, após dois meses fora de combate por uma lesão. Ele entrou no segundo tempo do jogo em que o Red Bulls perdeu por 2x1 para o Austin.

Pelo clube norte-americano o uruguaio soma 24 jogos e dois gols. No Grêmio ele tem contrato até 2026.