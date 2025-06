Reviravolta: Grêmio e Juventude avançam em acordo para transferência de Caíque

O atleta de 29 anos está próximo de chegar no Grêmio. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Após uma longa negociação, Grêmio e Juventude finalmente avançaram para concluir o acordo para a transferência do volante Caíque. Depois de um recuo estratégico, a direção gremista voltou a tratar da questão e na tarde desta segunda-feira (23) alinhou detalhes importantes com o clube de Caxias do Sul.

A diferença em relação ao acordo anterior é que o lateral-direito João Lucas não entra na negociação. A tratativa de agora prevê o pagamento de R$ 5 milhões, além do empréstimo de Luan Cândido. O nome de outro atleta será discutido entre os clubes. Se não houver um consenso, o Grêmio pagará um valor extra.

Caíque tem 29 anos e vem se destacando no Juventude desde 2024. Após lesão no joelho direito, voltou a jogar neste Campeonato Brasileiro. O objetivo do Grêmio é ter o volante já à disposição para a retomada do Campeonato Brasileiro.