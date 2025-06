Quem foram os destaques do Gre-Nal sub-20

Grêmio e Inter em campo no CT Helio Dourado. ANGELO PIERETTI / Grêmio / Divulgação

A vitória do Grêmio por 2x1 contra o Inter na tarde desta quarta-feira (25), em Eldorado do Sul, pelo Brasileirão sub-20, teve alguns destaques. O meia Riquelme voltou a ser decisivo, com participação nos dois gols. Ele mostrou a habilidade que o torcedor já viu quando teve oportunidade de jogar no time principal.

E Jardiel, artilheiro da Copa São Paulo de 2024, foi novamente decisivo. Entrou no segundo tempo e marcou gol. Além disso, nomes conhecidos também foram aproveitados na equipe gremista, como Zortea, Pedro Gabriel e Gabriel Mec.

No Inter, também foram escalados alguns atletas conhecidos, como Henrique Menke, Dalla Corte e Yago Noal. Luis Otávio recebeu cartão vermelho no final do jogo.

Com o resultado, o Grêmio foi a 17 pontos e o Inter segue na zona do rebaixamento, com 12.