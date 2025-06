Presidente do Grêmio tem série de reuniões na CBF

Alberto Guerra foi ao Rio de Janeiro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Alberto Guerra, presidente do Grêmio, esteve nesta semana no Rio de Janeiro, e fez visitas importantes na sede da CBF, com uma série de reuniões para tratar de assuntos de interesse do clube na entidade.

As agendas incluíram conversas com Samir Xaud, novo presidente da CBF, e também com responsáveis por outras áreas, como arbitragem e marketing. Na pauta, questões de interesse do Grêmio, além de diálogos sobre arbitragem, formação de liga, FairPlay financeiro, fórmulas de competições, entre outras temas.

