Preparador de goleiros do Grêmio revela como funciona o trabalho com Volpi e Grando

Mateus Famer já trabalhou por 12 anos na base do Tricolor.

Preparador de goleiros do Grêmio desde o início do ano, Mateus Famer já prepara a volta ao trabalho, marcada para segunda-feira (23), com o objetivo de aprimorar o que vem sendo feito com Tiago Volpi, Gabriel Grando, Jorge e Thiago Beltrame.

Depois de dois anos no Vasco, Famer teve a oportunidade nesta temporada de voltar ao Grêmio, onde trabalhou durante 12 anos nas categorias de base. Em bate-papo com a coluna, falou sobre as principais características do seu trabalho para desenvolver os goleiros.

— É importante fazer os goleiros entenderem o que tem de melhor em si e potencializar, isso é o que mais trabalhamos. Melhoramos a tomada de decisão através de vídeos, com referências externas e de suas próprias atuações. Fazemos o atleta entender o momento de se expor e de ficar na meta — explicou Famer.

Além disso, ele considera fundamental que os atletas tenham consciência da importância que é jogar pelo clube:

— Falamos em todos os treinos sobre o clube e sua grandeza, que é uma escola da posição e exige que o goleiro faça milagres em todos os jogos. Ser decisivo sempre. O time precisa olhar para trás e sentir confiança — completou o preparador de goleiros.

Mateus Famer trabalha muito com os goleiros aspectos como evolução física, aumento de massa muscular, diminuição do percentual de gordura e aumento nos níveis de força e potência. Além dos trabalhos técnicos que acontecem diariamente, sempre com grande intensidade e com situações reais de jogo.

Na segunda-feira os goleiros voltam aos treinos. O próximo jogo oficial será no dia 8 de julho, contra o São José, pela Recopa. Pelo Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo no dia 13 de julho, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte.