Os três volantes no radar do Inter e o preço para vender Victor Gabriel

Jovem argentino, Irala é um dos nomes na pauta do Inter. Luis ROBAYO / AFP

A contratação de um novo volante é prioridade no Inter para a janela de transferências que abre em 10 de julho. Sem Fernando, lesionado, o clube precisa de um substituto para a retomada do Campeonato Brasileiro, onde está na zona do rebaixamento, e para os confrontos das oitavas de finais da Libertadores e Copa do Brasil.

No momento três volantes estão sendo analisados:

Willian Arão: aos 33 anos, está livre após a saída do Panathinaikos-GRE. No entanto, o custo da contratação é estimado em R$ 1 milhão por mês. Elián Irala: o Inter tentou em janeiro contratar o atleta de 21 anos do San Lorenzo-ARG. Por menos de US$ 4 milhões será difícil concretizar a negociação. Caíque: o Grêmio não chegou a um acordo com o Juventude pelo jogador de 29 anos. Com a caminho livre, o Inter poderá fazer proposta.

De saída?

Além disso, será preciso observar se chegarão propostas concretas pelos jogadores do Inter. Sobre Vitão, a direção colorada não pretende fazer a venda por menos de US$ 12 milhões.

Sobre Victor Gabriel, o Cruzeiro gostaria de contar com o defensor. Mas já ouviu que o Inter só aceita conversar se a oferta for de US$ 10 milhões, o que é considerado inviável.