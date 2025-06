O valor exato da multa para o Grêmio escalar Marlon contra o Cruzeiro

Para o Grêmio escalar Marlon contra o Cruzeiro, no dia 13 de julho, pelo Brasileirão, terá de pagar uma multa de R$ 1,5 milhão . Esse é o valor estabelecido no contrato de empréstimo feito pelo clube mineiro.

O jogo é o da retomada do campeonato nacional, e a quantia será cobrada de acordo com o contrato de empréstimo sem custos do clube mineiro para o Tricolor.