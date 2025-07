O que se fala sobre Danilo Barbosa no Grêmio

Danilo Barbosa (E) defendeu o Botafogo no último sábado (28) no Mundial de Clubes. Vítor Silva / Botafogo

Após desistir de contratar Caíque, o Grêmio recomeçou a busca por um novo volante. E Danilo Barbosa, que já estava no radar, é um nome que interessa. Até o sábado (28) o atleta estava envolvido com o Botafogo no Mundial. Depois da eliminação para o Palmeiras, o caminho está aberto para uma nova tentativa.

No entanto, o negócio é considerado muito difícil. No Grêmio, apesar do interesse, a avaliação é de que é muito complicado conseguir trazer o volante pelos valores envolvidos. Mesmo com a dificuldade, o clube vai insistir e contatos serão feitos durante esta semana.

Danilo Barbosa, 29 anos, está no Botafogo desde 2022. O contrato termina no final da temporada. Na Europa jogou no Braga, Valencia, Benfica, Standard Liége e Nice. Em 2021 atuou no Palmeiras e participou do título da Libertadores, competição que também venceu pelo Botafogo em 2024.