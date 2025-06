O que pode acontecer no Grêmio nos três dias finais da janela

O objetivo do Grêmio é anunciar pelo menos mais uma contratação até o final da janela do Mundial, que termina na terça-feira (10).

Apesar da dificuldade e do prazo apertado, o Tricolor tem esperança de que fechará com pelo menos mais um reforço. Mas, se não for possível, não há grande preocupação, pois a janela seguinte terá início no dia 10 de julho.