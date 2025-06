O lance que fez a Conmebol abrir expediente contra atacante do Grêmio e a possível punição

O atacante do Grêmio chutou a placa em um momento de irritação após desperdiçar um gol nos acréscimos da partida em que o time venceu o Luqueño por 1 a 0 na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O lance será avaliado pelo Tribunal de Disciplina, e a tendência é que Cristian Olivera seja punido apenas com multa , algo característico da Conmebol, que nos últimos anos vem aplicando este tipo de sanção pelos mais variados motivos, como atraso para entrada em campo, atraso no reinício de partidas, uso equivocado de coletes dos jogadores reservas e problemas em entrevistas.

Se a punição de Cristian Olivera for somente multa, ele poderá jogar normalmente contra o Alianza Lima , nos playoffs da Copa Sul-Americana.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.