Mundial de Clubes de 2029: sede, classificados e as chances de Grêmio e Inter

JESSIE ALCHEH / AFP,GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O novo Mundial de Clubes da Fifa, que teve início no sábado (14) nos Estados Unidos, está empolgando as principais torcidas do mundo, com bons jogos e grandes públicos.

Mas, para os gaúchos, é possível apenas observar à distância e aguardar por notícias melhores para a segunda edição do torneio, que acontecerá em 2029.

Título da Libertadores

Como o critério de classificação será o mesmo, Grêmio e Inter provavelmente só terão chance de vaga com o título da Libertadores. Serão quatro vagas para os campeões da Libertadores de 2025, 2026, 2027 e 2028.

Além de duas pelo ranking da Conmebol, levando em conta os resultados entre 2025 e 2028. O Inter já está somando pontos neste ranking com a campanha desta Libertadores. Mas isto não deverá adiantar muito.

Pelas regras existe um limite de dois clubes por país no Mundial. A regra só pode ser quebrada se mais de duas equipes do mesmo país conquistarem o torneio continental. Foi exatamente o que ocorreu no Brasil, com os títulos de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo.

Neste caso, não adiantaria um clube brasileiro ter pontuação para entrar pelo ranking porque seria barrado pelo critério de limite de representantes por país.

Domínio prejudica ranking

Para um brasileiro conseguir classificação pelo ranking será preciso que no máximo um clube brasileiro seja o campeão da Libertadores nos quatro anos. O que é pouco provável pelo domínio que o país tem no futebol sul-americano. Nesta edição do Mundial, Boca Juniors e River Plate se classificaram pelo ranking da Conmebol.

Então para 2029 Grêmio e Inter precisam do título da Libertadores até 2028. O Inter tem a chance neste ano. Mas já pega o Flamengo nas oitavas de finais. O Grêmio ainda precisa tentar conseguir classificação para a Libertadores de 2026.

Clubes classificados para 2029

Já estão classificados para o Mundial de 2029 os campeões continentais de 2025: como PSG-FRA, Al Ahli-ARA, Pyramids-EGI e Cruz Azul-MEX.