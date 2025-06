Grêmio toma decisão sobre futuro de Carballo

Carballo em ação pelo Tricolor. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Felipe Carballo poderá reforçar o Grêmio a partir da janela de julho. O contrato de empréstimo do uruguaio com o New York Red Bulls termina no final deste mês, e até agora o clube norte-americano não sinalizou que fará a compra. O valor da cláusula é de US$ 4,5 milhões.

Se Carballo for devolvido, o que é a tendência no momento, a avaliação interna do Grêmio é que ele poderá ser útil no segundo semestre, por isso o objetivo é aproveitar o atleta.

