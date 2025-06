Grêmio recusa proposta de time dos Estados Unidos por volante

Volante uruguaio deve retornar ao Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O New York Red Bulls tentou prorrogar o empréstimo de Felipe Carballo, com o objetivo de ficar com o uruguaio nos Estados Unidos até dezembro de 2025 ou junho de 2026. O Grêmio recusou este modelo de negócio e só aceita proposta para vender o atleta.

A cláusula de venda está estipulada em US$ 4,5 milhões (cerca de R$ 25 milhões de reais). O clube norte-americano não deu qualquer sinalização de que fará uma oferta de compra. Por isso, como informado mais cedo pela coluna, o Grêmio já trabalha com a possibilidade de reintegrar o meio-campista a partir de 10 de julho.

Carballo está com 28 anos e tem vínculo com o Grêmio até dezembro de 2026. Pelo clube gaúcho disputou 55 jogos e marcou dois gols entre 2023 e 2024. Nos Estados Unidos fez 23 partidas, com dois gols marcados.