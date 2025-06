Grêmio recua, e negócio com Caíque poderá não ocorrer

A negociação para a contratação de Caíque , que estava muito bem encaminhada até o final da tarde de quarta-feira (11), poderá não ocorrer. A situação foi novamente no Grêmio . A decisão de momento é pelo recuo nas tratativas com o Juventude pelo volante.

O modelo de negócio tinha a previsão de pagamento de R$ 5 milhões, além do empréstimo de dois jogadores para o clube de Caxias do Sul, com salários pagos pelo Grêmio.