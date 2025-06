Grêmio fica próximo de contratar Caíque; veja os detalhes da negociação

O Grêmio está muito próximo de fechar a contratação do volante Caíque , de 29 anos, do Juventude.

O valor da proposta final é de R$ 5 milhões a vista, além da transferência por empréstimo de dois jogadores com salários integralmente pagos pelo Grêmio.

Este é um acordo considerado justo pelas duas partes , pois a partir da próxima semana o atleta poderá assinar pré-contrato para sair livre no final do ano.

Atletas emprestados

