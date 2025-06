Conmebol multa em R$ 280 mil técnico que usou smoking na Libertadores

Smoking com estampa de onça tinha broche da Loteria do Equador.

Nos últimos anos a Conmebol se notabilizou por aplicar multas em clubes e profissionais do futebol pelos mais variados motivos , como atraso no início das partidas, problemas em entrevistas coletivas e uso indevido de uniformes.

O problema é que a Conmebol identificou o chamado “marketing de emboscada” na ação do técnico. Em um dos jogos, apareceu a marca de um patrocinador na roupa de Segundo Castillo. Ele estampou o logo da Lotería Nacional no smoking. Isto é expressamente proibido. Dentro das áreas de competição é preciso autorização para estampar qualquer marca que não seja patrocinadora da competição.

O Barcelona terminou o Grupo B da Libertadores em último lugar, atrás de River Plate, Universitário e Independiente Del Valle. Segundo Castillo, 42 anos, teve uma carreira destacada como jogador, com uma Copa do Mundo e duas edições de Copa América no currículo pela seleção equatoriana. Agora, no início da carreira de técnico, leva um duro golpe da Conmebol.