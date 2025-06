Conmebol abre expediente disciplinar contra atacante do Grêmio; motivo é um mistério

O Tribunal de Disciplina da Conmebol abriu um expediente disciplinar contra Cristian Olivera por entender que o atacante do Grêmio infringiu regras da entidade na partida contra o Luqueño , na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

O documento publicado pela entidade revela que Kike está no artigo 11.2.q do Código Disciplinar da entidade, sem informar mais detalhes. Este artigo cita “comportamentos imputáveis e infrações passíveis de sanção” . Na letra “q”, a explicação é “causar danos”.

O que Grêmio e Conmebol dizem?

Em busca de esclarecimentos, procurei o Grêmio e a Conmebol. Dirigentes e funcionários do clube dizem desconhecer o que Oliveira possa ter feito de errado .

Na Conmebol, o departamento de comunicação apenas informou que o “que pode se publicar é isto que está no documento”.

Ou seja, por enquanto, a situação é um mistério . A partir de agora o Tribunal de Disciplina decidirá o que fazer. Se o entendimento for de que o atacante do Grêmio não fez nada grave, poderá não receber nenhuma punição. Caso contrário, existe chance de multa ou até suspensão de jogos.

