Como estão as negociações do Grêmio com New Balance, Puma e Mizuno

Contrato com a Umbro termina em dezembro de 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

Em busca de definição do novo fornecedor de material esportivo para 2026, a direção do Grêmio avançou nas negociações com as empresas que fizeram as propostas finais, que foram New Balance, Puma e Mizuno.

A avaliação interna é de que a oferta da New Balance é muito boa. Esta é a empresa favorita para ser a nova parceira do clube. No entanto, a questão não está fechada. Faltam detalhes finais da negociação, que envolvem valores e cláusulas. O objetivo é receber mais do que prevê o contrato com a Umbro, que termina em dezembro de 2025.

Mesmo com o favoritismo da New Balance, as outras empresas não estão descartadas, pois o contrato ainda não foi assinado. Se Puma ou Mizuno aumentarem as propostas, a situação poderá ser avaliada.

Atualmente, a New Balance é a fornecedora de clubes como São Paulo, Porto, Lille, Toluca, Cardiff City, Tokyo FC e Al Sadd. Para a temporada 2025-2026 fechou com Atalanta e Bayer Leverkusen.