Com a chegada de Caíque, saiba quantos volantes o Grêmio deverá ter a partir de julho

Com a chegada de Caíque , o grupo de jogadores do Grêmio deverá ter várias alternativas para o meio-campo a partir do mês de julho, quando recomeçam as competições. Mano Menezes, desta maneira, poderá escolher o melhor modelo de jogo.

Além do volante do Juventude, outra provável novidade é Carballo, que está voltando do empréstimo do New York Red Bulls. Ele deverá se reapresentar no CT Luiz Carvalho para a definição do seu futuro, com chance de ser reaproveitado.