Caíque no Grêmio: como é a cláusula que prevê pagamento extra ao Juventude

Caíque disputou 39 jogos pelo Juventude desde 2024. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Grêmio e Juventude tratam dos detalhes finais para a transferência do volante Caíque. Além dos R$ 5 milhões pela compra do jogador, o lateral-esquerdo Luan Cândido será emprestado para o clube de Caxias do Sul.

Como não houve consenso sobre o nome do segundo jogador a ser emprestado, uma cláusula extra foi colocada no contrato, que prevê o pagamento de mais R$ 2 milhões para o Juventude. O prazo para este pagamento é de três meses.

Aos 29 anos, Caíque disputou 39 jogos pelo Juventude desde 2024. A expectativa é contar com o jogador já para a retomada do Campeonato Brasileiro, quando o Grêmio enfrenta o Cruzeiro no dia 13 de julho.