As três empresas que disputam para ser a nova fornecedora de material esportivo do Grêmio

O contrato do Tricolor com a Umbro termina em dezembro de 2025.

O Grêmio deverá definir até a metade de junho o seu novo fornecedor de material esportivo a partir de 2026. Três empresas estão na disputa final: New Balance, Puma e Mizuno . Uma destas será a nova parceira do clube .

O contrato com a Umbro termina em dezembro de 2025 . A empresa apresentou proposta para renovar o contrato, mas não houve avanço.

Outra marca que fez proposta foi a Nike , mas também não houve evolução. Após as reuniões finais, em breve, o torcedor deverá saber quem será o novo parceiro do Grêmio.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.