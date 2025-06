A fixação de Arezo pelo Peñarol e a definição do Grêmio sobre o futuro do centroavante

A sequência de entrevistas de Matías Arezo para a imprensa uruguaia , na qual sempre fala que gostaria de voltar ao Peñarol, já começa a provocar um certo desconforto no Grêmio .

Mesmo que faça elogios ao clube gaúcho e ao ambiente de trabalho, as falas repetidas sobre o desejo de retorno não deixaram boa impressão no ambiente de trabalho em Porto Alegre.

A volta do centroavante é o sonho da direção do Peñarol . Em 2023, emprestado pelo Granada-ESP, ele marcou 21 gols em 40 jogos pelo clube.

No entanto, não existe a possibilidade de avanço da negociação com o clube uruguaio. O Grêmio tomou a decisão de que não pretende emprestar o atleta .

Se surgir alguma proposta, a situação será avaliada, mas apenas para venda. O que não é o caso do Peñarol, que gostaria de um empréstimo com custo baixo .

Em 2024, o Grêmio acertou a compra do atleta por 3 milhões de euros . A avaliação é de que, para aceitar uma proposta, o negócio precisa ser atraente financeiramente. Nesta temporada Arezo tem seis gols em 23 jogos .

