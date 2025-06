A diferença do planejamento para o futuro de dois jogadores do Grêmio que estão em final de contrato

Grêmio tenta renovar com Kannemann e liberar Nathan.

A situação contratual de alguns jogadores já começa a ser avaliada pela direção do Grêmio. Dois deles geram uma situação oposta em relação ao planejamento para o futuro . Ambos têm vínculo até dezembro de 2025.

O primeiro é Kannemann . Desde que voltou de lesão, tem feito boas atuações. Além da garra de sempre, está demonstrando boa condição física . Naturalmente, existe o interesse na permanência de um jogador histórico do clube. Aos 34 anos, a tendência é a renovação por mais um período curto .

Por outro lado, Nathan Pescador está com os dias contados no Grêmio. A partir de terça-feira (1º), ele poderá assinar pré-contrato com outro clube. A direção ainda tenta repassar o meia ao Juventude na negociação pelo volante Caíque. Se não der certo, ele deverá cumprir o contrato até dezembro, quando deixará o tricolor.