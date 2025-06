A cláusula mais importante do novo acordo entre Grêmio e Juventude por Caíque

Caíque treinando pelo Juventude. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O novo acordo entre Grêmio e Juventude pela contratação de Caíque tem algumas mudanças em relação ao acerto anterior.

O valor de R$ 5 milhões e o empréstimo de Luan Cândido foram mantidos. Mas João Lucas foi retirado da negociação e uma nova cláusula foi acertada entre as partes.

Os dois clubes vão discutir o nome do segundo jogador que será emprestado para o Juventude. Se não houver consenso, o Grêmio precisará pagar um valor extra de R$ 2 milhões pela compra do volante.

Então, estas são as duas possibilidades para o negócio, no momento:

R$ 5 milhões, o empréstimo de Luan Cândido e de outro jogador, que ainda será escolhido;

R$ 7 milhões e o empréstimo de Luan Cândido (caso não houver consenso sobre o outro atleta emprestado).

Ainda faltam as assinaturas de contrato e exames médicos dos jogadores para a concretização da negociação.

Do lado do Grêmio, o negócio é considerado importante pois Mano Menezes poderá receber imediatamente um jogador com características apropriadas ao seu esquema de jogo. E o atleta que será emprestado já estava fora dos planos do Tricolor.

E do lado do Juventude, o clube receberá uma compensação financeira por um jogador que poderia sair de graça no final da temporada.

