A busca por zagueiro, definição sobre Jemerson e o hat-trick do centroavante observado pelo Grêmio 

Com os jogadores de férias, a direção do Grêmio trabalha em busca de definições para a próxima janela de transferências, que estará aberta a partir de 10 de julho .

As negociações envolvem chegadas e saúdas de atletas.

Jemerson e Adryelson

O Grêmio fez um recuo estratégico com Adryelson, mas sabe que dificilmente conseguirá contratar o atleta do Lyon, que deverá permanecer na Europa. Rodrigo Guth, do Fortuna Sittard, é uma alternativa. Outros dois nomes, mantidos em sigilo, estão sendo trabalhados. Esta é a prioridade. A direção gremista também aguarda uma proposta por Jemerson. Se isto acontecer, a liberação será imediata.