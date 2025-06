A busca por reforço na Europa, e o valor da proposta do Grêmio para comprar Caíque 

Após a vitória sobre o Juventude , a direção do Grêmio trabalha para fechar contratações durante esta semana. Com a janela aberta até o dia 10 de junho, o objetivo é anunciar pelo menos um zagueiro.

Quanto custa Caíque?

Alex Santana

Inicialmente divulgada pelo comentarista Neto, a informação foi confirmada pela coluna neste domingo (1), após a vitória do Tricolor sobre o Juventude pela 11ª rodada do Brasileirão. Ainda não se sabe valores e modelo de negócio proposto pela diretoria gremista.

A ideia é contar com o reforço na primeira janela do meio do ano, que abriu neste domingo (1) e se estende até o próximo dia 10. O outro período para transferências abrirá em 10 de julho. O clube entende que Alex Santana pode fazer mais de uma função: além de volante, jogar mais adiantado no meio-campo.