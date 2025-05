O que Matheus Magalhães, goleiro do Ajax, me falou sobre a possibilidade de jogar no Grêmio

Com vínculo ligado ao Braga, de Portugal, Matheus Magalhães está no Ajax, da Holanda. Ajax / Divulgação

Com o avanço na negociação para a venda de Gabriel Grando para o Palmeiras, a direção do Grêmio busca alternativas para trazer um novo goleiro. Um nome que voltou à pauta é o de Matheus Magalhães, brasileiro que está emprestado pelo Braga-POR ao Ajax-HOL.

Em janeiro, quando contratou goleiro, o Grêmio estava entre Tiago Volpi ou Matheus Magalhães. Como o Braga exigiu 3 milhões de euros para realizar a venda, a opção foi por Volpi.

Da parte de Grêmio agora a situação está em fase de avaliação. Até porque é preciso primeiro definir a questão sobre Grando. E Matheus Magalhães também está envolvido com a última rodada da Eredivisie, que é o campeonato nacional da Holanda. Eu tive oportunidade de conversar com o goleiro nesta quinta-feira. E esta foi a resposta dele sobre o que poderá ocorrer na janela da metade do ano:

— Quem está tratando com clubes são os empresários. Fico feliz pela lembrança do meu nome. Eu, com a minha família, minha esposa e os quatro filhos acreditamos que é hora de ir para o Brasil. Sobre o Grêmio, no começo deste ano quase existiu o acerto, cheguei até a ver escola para os meus filhos em Porto Alegre. Mas nesta semana estou focado no último jogo pelo Ajax. Deixo tudo na mão de Deus. Mas a vontade de jogar no Brasil é grande — explicou Matheus Magalhães.

O goleiro me reforçou que desta vez ainda não foi procurado pelo Grêmio. E que está com o foco total na partida de domingo, contra o Twente, pela última rodada do campeonato nacional. Na rodada anterior o PSV ultrapassou o Ajax, e é o líder com 76 pontos, contra 75 pontos do clube de Amsterdã.