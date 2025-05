O novo empresário de Gustavo Prado

Um dos empresários mais influentes do Brasil, André Cury é o novo agente de Gustavo Prado , do Inter.

O meia-atacante de 19 anos, que já disputou o Sul-Americano sub-20 pela seleção brasileira, está recebendo oportunidades no time principal do Inter. Contra o Sport, no domingo (25), marcou um belo gol no empate do Inter na Ilha do Retiro.