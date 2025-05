O goleiro que o Grêmio quer buscar na Europa

Brasileiro está emprestado ao Ajax. Ajax / Divulgação

Matheus Magalhães é o primeiro nome da lista de goleiros que o Grêmio analisa para a próxima janela. O objetivo é contratar em junho o atleta que pertence ao Braga-POR e está em final de empréstimo ao Ajax-HOL.

A negociação poderá avançar durante a semana, quando a venda de Gabriel Grando para o Palmeiras deverá ser definida. O Grêmio tenta trazer Matheus Magalhães por empréstimo de uma temporada.

Aos 33 anos, o goleiro fez 11 temporadas pelo Braga, com 372 partidas disputadas. Incluindo jogos da Liga dos Campeões na temporada 2023-2024, com dois enfrentamentos diante do Real Madrid.

Ele chegou ao Ajax em fevereiro, e disputou 9 das 14 partidas possíveis no Campeonato Holandês. O clube ficou com o vice-campeonato, um ponto atrás do PSV.