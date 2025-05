Juventude toma decisão sobre futuro de Caíque, volante que está na mira do Grêmio

Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude decidiu que não pretende liberar o volante Caíque. O volante tem contrato até dezembro de 2025 e está na mira de alguns clubes, como o Grêmio.

A única possibilidade de aceitar uma transferência é caso chegue uma proposta à vista e de pelo menos R$ 10 milhões — o que é considerado improvável para um jogador de 29 anos e com o contrato no final.

Pré-contrato

A partir de julho, Caíque poderá assinar pré-contrato com outro clube. O volante de 29 anos se destacou com boas atuações em 2024. Em agosto, teve lesão de ligamento cruzado anterior. Neste ano retornou a jogar pelo Juventude com boas atuações.

Situação difícil no Brasileirão

A avaliação do clube é de que já foi feita uma ampliação do vínculo quando o atleta estava lesionado. E o interesse é aproveitar o volante para tentar sair da situação difícil no Campeonato Brasileiro.