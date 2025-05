Goleiro procurado pelo Grêmio recebe proposta do Sport

O goleiro Matheus Magalhães , que foi procurado pelo Grêmio no início de maio , poderá jogar o Brasileirão por outra equipe. Ele recebeu uma proposta para atuar no Sport .

O objetivo é definir a situação na próxima janela de transferências, a partir de domingo (1°). O atleta não deverá permanecer no Braga-POR. E o desejo é retornar para o futebol brasileiro .

O Grêmio procurou Matheus Magalhães porque havia a possibilidade de saída de Gabriel Grando para o Palmeira s. Como a venda não se concretizou, a negociação com o goleiro do Braga, que estava emprestado ao Ajax, não evoluiu .

Matheus Magalhães disputou dez partidas neste ano pelo Ajax. Nos dois últimos jogos ficou na reserva. O goleiro iniciou a carreira no América-MG. Em 2014 se transferiu para o Braga, onde disputou 372 jogos. O empréstimo para o Ajax termina em junho, e ele deverá voltar para Portugal, onde tem contrato até 2027.

