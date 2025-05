A posição do Grêmio sobre Romaña e quando deverá chegar o novo zagueiro

Após fazer uma publicação em suas redes sociais em tom de despedida do San Lorenzo, o zagueiro Johan Romaña voltou a ter o seu nome comentado no Grêmio .

No entanto, pela informação que recebi, a direção gremista não pretende fazer uma nova investida pelo defensor colombiano de 26 anos. No início do ano, o clube chegou a oferecer US$ 4 milhões ao San Lorenzo.